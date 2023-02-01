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Стеллажи металлические сборные для систем хранения на складе, торговых площадках, производственных помещениях, архивах, офисах, гаражах, образовательных заведениях предлагает недорого купить в Москве производитель "Основа порядка" по самой доступной цене.

Мы поставляем такую железную мебель для хранения с 2005 года, изготавливая ее на производстве полного цикла - контролируем весь процесс от раскроя листа до покрытия порошковым защитным полимером.

В нашем каталоге вы можете подобрать и купить разборные стеллажи в различных размерах и конфигурациях по цене от завода производителя.

Сборные металлические стеллажи для хранения



Организовать систему хранения товара и груза на складе проще всего на стеллажах. Они прочные, обеспечивают компактное хранение с легким доступом, универсальны по дизайну и служат десятилетиями.

Независимо от модели, вся продукция отличается такими преимуществами:

весит немного и занимает мало места;

разборный стеллаж металлический выглядит красиво за счет аккуратного исполнения каждой детали;

большая грузоподъемность - полки в разборных стеллажах нашего производства выдерживают до 850 кг;

модульная конструкция и большой ассортимент комплектующих - можно составить стеллаж с персонализированной конфигураций под тип груза и специфику помещений;

стеллаж сборный металлический можно смонтировать и демонтировать за несколько минут, используя крепления на болтах или на зацепах;

конструкции безопасные при соблюдении рекомендаций производителя относительно сборки, крепления секций между собой, а также допустимой нагрузки;

длительный срок службы независимо от температурного режима в помещении.

В продаже только сертифицированная металлическая мебель, производство которой тщательно контролируется на каждом этапе.

В нашем интернет-магазине вы можете недорого заказать мебель для хранения по лучшей цене. Мы предлагаем в г.Москва оптом и в розницу купить стеллаж металлический сборный таких категорий:

разборные архивные и офисные стеллажи;

крупногабаритные для гаража и склада с большой грузоподъемностью;

разборный для торгового зала;

специализированные;

компактные для дома и дачи.

Мы поддерживаем на складе достаточный запас ходовых моделей, чтобы оперативно выполнить розничный и оптовый заказ. Заказывайте стеллажи металлические для хранения в нашем интернет-магазине с бесплатной консультацией и быстрой доставкой.