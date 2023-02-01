Калькулятор стеллажей
Простой расчет металлических стеллажей онлайн. Наш калькулятор поможет подобрать нужный Вам стеллаж по различным параметрам!
Стеллажи ЛФ
Новая модель стеллажей объединила в себе преимущества стеллажей Легкой серии и модели СГРФ: низкую цену и быстроту сборки. Стеллаж данной модели состоит из вертикальных стоек, горизонтальных балок и настила из фанеры. Стойки и балки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 2 мм, толщина фанеры 10 мм. Соединение элементов производится на зацепах, что существенно упрощает процесс сборки. 220 кг на полку, 1000 кг на секцию Сборка на зацепах стойки и балки из оцинкованной стали
Стеллажи СГР ОЦ
Новая модель стеллажей СГР ОЦ сочетает в себе высокую допустимую нагрузку и быстроту сборки. Стеллаж данной модели состоит из вертикальных сборных оцинкованных рам, горизонтальных балок и металлического настила. Балки соединяются с рамами посредством зацепов, что существенно упрощает процесс сборки и фиксируются фиксаторами - 250-850 кг на ярус, 3500 кг на секцию/ Сборка на зацепах. Большой выбор размеров
Полки с перфорацией
Перфорированные полки к стеллажам Легкой серии и серии СГР незаменимы в помещениях с системой автономного пожаротушения. Все размеры, выпускаемых нами обычных полок могут быть изготовлены с перфорацией. Продукция изготавливается под заказ. Дополнительную информацию можно получить у наших менеджеров. Нагрузка до 120 кг. Пожаробезопасность.
Стойки сложного профиля
Обновлена линейка выпускаемых стоек, в настоящее время на стойках стеллажей Лёгкой серии и стеллажей СГРФ применяется более технологичный прокатный профиль сложного сечения. Использование данного профиля позволяет обеспечить требуемую грузоподъёмность стеллажа при меньшей толщине стойки. Это сделало возможным предложить нашим покупателям продукцию по ещё более привлекательным ценам.
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