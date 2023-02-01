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Металлические стеллажи для систем хранения

Стеллаж Легкий Стандарт 1900х1000х500 (нагрузка 750 кг на стеллаж, 120 кг на полку), 5 полки.
Стеллаж Легкий Стандарт 1900х1000х500 (нагрузка 750 кг на стеллаж, 120 кг на полку), 5 полки.
Высота: 1900 Глубина: 500 Количество ярусов: 5 Крепление: Болтовое Материал полок: Металл
Есть в наличии
5696 ₽
Стойка СГРФ СТО 3500 оцинк.
Стойка СГРФ СТО 3500 оцинк.
Объем: 0.01
Есть в наличии
1384 ₽
СГР ОЦ 2000х1500(400)х500 4 яруса Оцинкованный
СГР ОЦ 2000х1500(400)х500 4 яруса Оцинкованный
Высота: 2000 Глубина: 500 Количество ярусов: 4 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
15758 ₽
Полка 700х600 (170) перф.
Полка 700х600 (170) перф.
Объем: 0.013
Есть в наличии
1153 ₽
Упор для ящиков 700
Упор для ящиков 700
Есть в наличии
209 ₽
СГР ОЦ 2000х1200(450)х400 4 яруса
СГР ОЦ 2000х1200(450)х400 4 яруса
Высота: 2000 Глубина: 400 Количество ярусов: 4 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
13450 ₽
Стеллаж Легкий Эконом 1500х1000х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 3 полки
Стеллаж Легкий Эконом 1500х1000х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 3 полки
Высота: 1500 Глубина: 400 Количество ярусов: 3 Крепление: Болтовое Материал полок: Металл
Есть в наличии
Лучшая цена
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
3201 ₽
Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х300 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 4 полки
Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х300 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 4 полки
Высота: 1900 Глубина: 300 Количество ярусов: 4 Крепление: Болтовое Материал полок: Металл
Есть в наличии
Лучшая цена
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
3452 ₽
Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 3 полки
Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 3 полки
Высота: 1500 Глубина: 300 Количество ярусов: 3 Крепление: Болтовое Материал полок: Металл
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
2877 ₽
Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 4 полки
Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 4 полки
Высота: 1900 Глубина: 300 Количество ярусов: 4 Крепление: Болтовое Материал полок: Металл
Есть в наличии
Лучшая цена
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
3452 ₽
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Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 3 полки
Стеллаж Легкий Эконом 1500х700х400 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 3 полки
Высота: 1500 Глубина: 300 Количество ярусов: 3 Крепление: Болтовое Материал полок: Металл
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
2877 ₽
СГР ОЦ 2000х1500(400)х800 4 яруса
СГР ОЦ 2000х1500(400)х800 4 яруса
Высота: 2000 Глубина: 800 Количество ярусов: 4 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
19930 ₽
Стеллаж Легкий Эконом 1900х1000х300 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 5 полок
Стеллаж Легкий Эконом 1900х1000х300 (нагрузка 500 кг на стеллаж, 80 кг на полку), 5 полок
Высота: 1900 Глубина: 300 Количество ярусов: 5 Крепление: Болтовое Материал полок: Металл
Есть в наличии
Лучшая цена
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
4167 ₽
Стеллаж СГРФ 2000х1514х496, крашенный, полки 3 шт, фанера
Стеллаж СГРФ 2000х1514х496, крашенный, полки 3 шт, фанера
Высота: 2000 Глубина: 496 Количество ярусов: 3 Крепление: На зацепах Материал полок: Фанера
Есть в наличии
10-й бесплатно!!!
ТОП продаж
9911 ₽
Стеллаж СГРФ 2000х1514х496, крашенный, полки 5 шт, фанера
Стеллаж СГРФ 2000х1514х496, крашенный, полки 5 шт, фанера
Высота: 2000 Глубина: 496 Количество ярусов: 5 Крепление: На зацепах Материал полок: Фанера
Есть в наличии
10-й бесплатно!!!
ТОП продаж
14369 ₽
СГР ОЦ 2000х2100(250)х1000 4 яруса
СГР ОЦ 2000х2100(250)х1000 4 яруса
Высота: 2000 Глубина: 1000 Количество ярусов: 4 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
29056 ₽
ТОП продаж
СГР ОЦ 2000х1500(400)х500 4 яруса Оцинкованный
СГР ОЦ 2000х1500(400)х500 4 яруса Оцинкованный
Высота: 2000 Глубина: 500 Количество ярусов: 4 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
15758 ₽
СГР ОЦ 3000х1800(300)х800 6 ярусов
СГР ОЦ 3000х1800(300)х800 6 ярусов
Высота: 3000 Глубина: 800 Количество ярусов: 6 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
34574 ₽
СГР ОЦ 3000х1800(300)х800 5 ярусов
СГР ОЦ 3000х1800(300)х800 5 ярусов
Высота: 3000 Глубина: 800 Количество ярусов: 5 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
30253 ₽
СГР ОЦ 3000х1800(300)х700 6 ярусов
СГР ОЦ 3000х1800(300)х700 6 ярусов
Высота: 3000 Глубина: 700 Количество ярусов: 6 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
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ТОП продаж
34176 ₽
СГР ОЦ 3000х1800(300)х1000 6 ярусов
СГР ОЦ 3000х1800(300)х1000 6 ярусов
Высота: 3000 Глубина: 1000 Количество ярусов: 6 Материал полок: Металл Нагрузка на стеллаж: 3500
Есть в наличии
10-й в подарок!!!
ТОП продаж
39190 ₽

Стеллажи металлические сборные для систем хранения на складе, торговых площадках, производственных помещениях, архивах, офисах, гаражах, образовательных заведениях предлагает недорого купить в Москве производитель "Основа порядка" по самой доступной цене.

Мы поставляем такую железную мебель для хранения с 2005 года, изготавливая ее на производстве полного цикла - контролируем весь процесс от раскроя листа до покрытия порошковым защитным полимером.

В нашем каталоге вы можете подобрать и купить разборные стеллажи в различных размерах и конфигурациях по цене от завода производителя.

Сборные металлические стеллажи для хранения

Организовать систему хранения товара и груза на складе проще всего на стеллажах. Они прочные, обеспечивают компактное хранение с легким доступом, универсальны по дизайну и служат десятилетиями.

Независимо от модели, вся продукция отличается такими преимуществами:

  • весит немного и занимает мало места;
  • разборный стеллаж металлический выглядит красиво за счет аккуратного исполнения каждой детали;
  • большая грузоподъемность - полки в разборных стеллажах нашего производства выдерживают до 850 кг;
  • модульная конструкция и большой ассортимент комплектующих - можно составить стеллаж с персонализированной конфигураций под тип груза и специфику помещений;
  • стеллаж сборный металлический можно смонтировать и демонтировать за несколько минут, используя крепления на болтах или на зацепах;
  • конструкции безопасные при соблюдении рекомендаций производителя относительно сборки, крепления секций между собой, а также допустимой нагрузки;
  • длительный срок службы независимо от температурного режима в помещении.

В продаже только сертифицированная металлическая мебель, производство которой тщательно контролируется на каждом этапе.

В нашем интернет-магазине вы можете недорого заказать мебель для хранения по лучшей цене. Мы предлагаем в г.Москва оптом и в розницу купить стеллаж металлический сборный таких категорий:

  • разборные архивные и офисные стеллажи;
  • крупногабаритные для гаража и склада с большой грузоподъемностью;
  • разборный для торгового зала;
  • специализированные;
  • компактные для дома и дачи.

Мы поддерживаем на складе достаточный запас ходовых моделей, чтобы оперативно выполнить розничный и оптовый заказ. Заказывайте стеллажи  металлические для хранения в нашем интернет-магазине с бесплатной консультацией и быстрой доставкой.

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